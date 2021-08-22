В горах азербайджанского Лерика вновь бушует пожар

В Лерикском районе вновь вспыхнул пожар в горах – огонь бушует с новой силой, его тушит вертолет МЧС Азербайджана.

На горячую линию спасателей сегодня днем поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района - в горной местности горят кусты и засохшие пни, к тушению привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, местные жители, - передает Sputnik Азербайджан.

Пожар разгорелся накануне в труднодоступной горной местности Лерикского района но сегодня к утру его потушили сотрудники министерства экологии и природных ресурсов страны и сотрудники Госслужбы противопожарной охраны МЧС.