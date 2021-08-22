Меркель: "Северный поток-2" попадет под санкции лишь если станет оружием

Российский газопровод "Северный поток-2" может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его "в качестве оружия", - заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом и "очень серьезно" относится к ним, - добавила она, отметив, что максимум через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах, и Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от (поставок) газа.

"Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. Например, можно сотрудничать по водороду. Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины.

Тем не менее, Киев отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики", - заявил по итогам встречи сам Зеленский.

В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, и использовать его как оружие или инструмент политического давления Москва не намерена. Останется в силе на весь период его действия и договор о транзите газа в Европу через Украину, даже после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита.