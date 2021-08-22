Владимир Путин дал оценку дистанционному обучению

Дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный, - заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

"Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой, получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота", - сказал Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно, это может привести к деструктивным результатам, но дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.