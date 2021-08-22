В Ташкент из Афганистана прилетел очередной германский самолет с беженцами

Сегодня днем в аэропорту Ташкента приземлился очередной военно-транспортный борт ВВС Германии, который доставил в столицу Узбекистана из Кабула беженцев и граждан Евросоюза, - сообщил представитель аэропорта.

"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - цитирует собеседника "Интерфакс".

За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуировали 1 982 граждан зарубежных государств, - сообщили в МИД Узбекистана.