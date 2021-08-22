Талибы выдвинули вооруженным отрядам в Панджшере ультиматум

Члены запрещенного в России движения "Талибан" призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источника, руководителю сопротивления Ахмаду Масуду дали время для передачи провинции под контроль талибов, которые уже готовы начать операцию по захвату Панджшера.

Стоит добавить, что глава Минобороны в правительстве Гани Бисмилл Хан Мохаммади заявил, что талибам удастся не взять провинцию.