К выборам в Грузии зарегистрировали 14 независимых кандидатов в мэры

ЦИК Грузии допустил 14 независимых кандидатов в мэры к выборам.

По данным комиссии, день кандидатов зарегистрировали в 11 районах: Лагодехи, Цалка, Казбеги, Хашури, Ниноцминда, Местия, Терджола, Багдати, Чиатура, Озургети и Батуми. Отмечается, что в Батуми, Озургети и Хашури регистрацию прошли по два кандидата.

Стоит добавить, что правящая партия "Грузинская мечта" уже представила кандидатов в 64 районах, а оппозиция во главе с "Единым национальным движением" пока только в 30.