Полевой госпиталь в Тбилиси принял 60 пациентов c COVID-19

В Дигомском полевом госпитале Тбилиси разместили 60 больных коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - цитирует Качухидзе "Спутник-Грузия".