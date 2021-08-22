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Полевой госпиталь в Тбилиси принял 60 пациентов c COVID-19

Полевой госпиталь в Тбилиси принял 60 пациентов c COVID-19

В Дигомском полевом госпитале Тбилиси разместили 60 больных коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - цитирует Качухидзе "Спутник-Грузия".

 

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