Полевой госпиталь в Тбилиси принял 60 пациентов c COVID-19
В Дигомском полевом госпитале Тбилиси разместили 60 больных коронавирусом, сообщил координатор госпиталя Реваз Качухидзе.
Он подчеркнул, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.
"Мы продолжаем прием пациентов. Ждем еще одного. Пропорционально распределен персонал. Пока отсюда не планируем никого переводить. В основном пациенты среднего возраста", - цитирует Качухидзе "Спутник-Грузия".
Вестник Кавказа
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