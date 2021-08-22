Путин: Россия не примет террористов под видом беженцев

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями Единой России, заявил, что события в Афганистане имеют прямое отношение к безопасности страны.

Глава государства назвал идею Запада по размещению беженцев из Афганистана в Центральной Азии до получения ими виз в США и страны Европы "унизительной".

"Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса", - приводит слова Путина "Коммерсант".

Он также подчеркнул, что Россия не пустит к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев.

"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе", - добавил российский лидер.