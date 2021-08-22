В России выплатят пенсионерам еще по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" поручил выплатить пенсионерам еще по 10 тыс рублей.

"Она все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5% год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому что структура потребления у них другая", - приводит его слова РИА Новости

Путин отметил, что руководство страны исходило из того, что повышение пенсионных выплат на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, однако сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался.

"Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что выплата коснется всех категорий пенсионеров.