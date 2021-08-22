В Подмосковье открылся форум "Армия-2021"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" стартовал на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке. Он продлится до 28 августа.

Первый день работы форума предназначен для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. 23 августа состоится торжественная церемония открытия форума и армейских игр в КВЦ. 24-25 августа форум откроется для специалистов, 26-28 августа мероприятия форума будут доступны для всех желающих.

Отмечается, что на территории центра будет представлена статическая экспозиция, там же пройдет основная часть деловой и научной программ форума. Динамические показы возможностей российской военной техники пройдут на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Традиционно мероприятия форума состоятся во всех военных округах и на Северном флоте.

В рамках научно-деловой части форума пройдут 211 мероприятий, в том числе 138 круглых столов, 38 конференций, 14 брифингов и 21 заседание. В статической выставке примут участие свыше 1,4 тыс предприятий и организаций, которые представят более 28 тыс образцов своей продукции и технологий. Министерство обороны России представит более 300 серийных образцов техники.

Во время динамической программы запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны РФ и изделий отечественного ОПК. Особого внимания заслуживает демонстрация парного пилотажа истребителей Су-57, а также участие авиационных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Помимо форума, на военных полигонах 12 стран открываются VII Армейские международные игры, которые продлятся до 4 сентября.

Игры будут включать 34 конкурса. В этом году в рамках АрМИ-2021 появятся новые конкурсы: "Меридиан" (для специалистов военно-топографических служб) и "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия. Дальнейшее развитие получит конкурс творческих коллективов "Армия культуры".

Подчеркивается, что в этом году впервые в играх примут участие Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.

Стоит добавить, что в ходе проведения игр расширится и географический охват состязаний: Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три конкурса, на территории Казахстана, Вьетнама, Узбекистана и Монголии пройдут по два конкурса. Алжир, Армения Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.