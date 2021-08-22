Судебного пристава с фальшивым дипломом разоблачили в Ингушетии

В Назрановском районе открыто уголовное дело по факту использованию заведомо поддельного официального документа (ч.3 ст.327 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Ингушетии.

Как установило следствие, 16 марта прошлого года житель республики, чтобы устроиться в органы принудительного исполнении, достоверно зная, что купленный им в январе того же года у пока не установленного лица диплом о получении среднего профессионального образования является фальшивым, лично предоставил в УФССП РФ по РИ заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией поддельного диплома как подлинного.

"По результатам рассмотрения заявления принято решение о принятии его на должность младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности Верховного и Арбитражного судов", - отметили в ведомстве.

Сейчас по уголовному делу реализуются необходимые следственные и процессуальные действия, цель которых - установление всех обстоятельств преступления.