Путин: Россия справилась с пандемией лучше других стран

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями партии "Единая Россия", заявил, что страна прошла пандемию COVID-19 лучше других стран.

"Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", - приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что это создает хорошую базу для решения новых задач.