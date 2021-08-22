"Северный поток-2" проложили в водах Дании
Укладка труб второй нитки газопровода "Северный поток-2" завершилась в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов.
Отмечается, что российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от Померанской бухты, сообщает "Интерфакс".
В проектной компании Nord Stream 2 AG пока не прокомментировали данную информацию.
Напомним, что укладка первой нитки морского газопровода "Северный поток-2" завершилась в начале июня. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составит 2460 км.
Вестник Кавказа
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