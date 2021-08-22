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"Северный поток-2" проложили в водах Дании

&quot;Северный поток-2&quot; проложили в водах Дании

Укладка труб второй нитки газопровода "Северный поток-2" завершилась в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

Отмечается, что российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от Померанской бухты, сообщает "Интерфакс".

В проектной компании Nord Stream 2 AG пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что укладка первой нитки морского газопровода "Северный поток-2" завершилась в начале июня. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составит 2460 км.

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