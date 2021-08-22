Сотрудник полиции погиб в ДТП в Дагестане

Полицейский погиб и еще один сотрудник полиции доставлен в больницу в результате автоаварии в Дагестане. Виновник происшествия был задержан, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"ДТП произошло в ночь на воскресенье на 422-м километре федеральной автодороги Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе. Водитель автомашины BMW-Х5 допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, следовавшей в попутном направлении, от удара Mitsubishi отбросило в кювет. За рулем Mitsubishi находился выехавший в служебную командировку сотрудник полиции. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его пассажир, также сотрудник органов внутренних дел, с различными ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель BMW-Х5 бросил машину и скрылся с места происшествия. В ходе проведения обыска в автомобиле были обнаружены пакеты с белым порошкообразным веществом, а также денежные купюры со следами указанного вещества и лекарственные препараты. "Было установлено, что виновник аварии передвигался на машине с подложными госномерами, а с места ДТП скрылся на "Ладе-Веста", - сообщили в МВД.

Спустя некоторое время в Бабаюртовском районе была замечена похожая "Весту", водитель которой не выполнил требований наряда ДПС и пытался скрыться. "Машина была задержана правоохранителями. Водитель и пассажир доставлены в отдел полиции. У них были обнаружены документы на BMW-Х5", - говорится в сообщении.