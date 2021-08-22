Еще свыше 300 граждан Турции покинули Афганистан

Турция продолжает эвакуацию граждан из Афганистана после установления талибами (движение запрещено в РФ) контроля над властью в стране.

Отмечается, что еще 357 человек прибыли в Стамбул самолетом Turkish Airlines, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, они были доставлены в Исламабад на самолете ВВС Турции, а оттуда – в Стамбул.

Стоит добавить, что операция по эвакуации турецких граждан из Афганистана продолжается.