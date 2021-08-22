Экс-глава МИД Афганистана вернется в страну

Талибы (движение запрещено в РФ) заявили о скором возвращении в страну министра иностранных дел Афганистана Ханифа Атмара, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил о нападениях на его резиденцию, а также отметил, что он с коллегами находится в безопасности.

"Мы связались с бывшими чиновниками, которые покинули страну, по вопросу их возвращения. Мы установили контакт с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром, он вернется в страну", - приводит телеканал слова Халила Аль-Рахман Хаккани, члена террористической группировки "Сеть Хаккани" (также запрещена в России), которая поддерживает контакты с "Талибаном".

Он добавил, что в настоящее время проходят встречи с представителями всех сторон по вопросу формирования нового правительства Афганистана.