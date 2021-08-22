Карабахские сепаратисты обстреляли села Агдама, Ходжалы и Ходжавенда

Незаконные армянские вооруженные отряды ночью подвергли обстрелу села Агдамского, Ходжалинского и Ходжавендского районов. Такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что в ночь на воскресенье из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии АР в населенных пунктах Муганлы Агдамского района, Сыгнах Ходжалинского района и Тагавард Ходжавендского района.

"Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - отметили в министерстве.

Отмечается, что ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.