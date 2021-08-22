В Казахстане повысят оклады правоохранителям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об улучшении соцпакета сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Акорды.

"В течение предстоящих трех лет должностные оклады сотрудников органов внутренних дел повысятся в среднем на 30%. На эти цели предусмотрено более 100 млрд тенге ($235 млн)", - заявил глава государства.

Токаев также объявил о поэтапном увеличении ежемесячного денежного содержания военнослужащих Нацгвардии.

"В 2021-2023 годах у офицеров оно вырастет на 70%, а у военнослужащих по контракту – почти на 60%. До конца 2024 года все контрактники, проходящие службу в подразделениях спецназначения, получат офицерские звания", - отметил лидер республики.