В России коронавирусом заразились еще 20 564 человека

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 20 564 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 555 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 1 661, в Петербурге – 1 481, в Московской области - 1184. В Крыму 361 новый случай, в Ставропольском крае - 351, в Краснодарском крае - 257, в Дагестане - 191, в Чечне - 165, в Кабардино-Балкарии - 89, в Ингушетии - 71, в Северной Осетии - 73, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 50.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных достигло 6 747 087 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 414 человек, за весь период – 6 019 446 человек.

Умерли за сутки 762 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 176 044 граждан.