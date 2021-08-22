В 35 населенных пунктах Кубани ликвидировали подтопления

Ликвидацию последствий обильных осадков и подтоплений завершают в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация последствий подтоплений в Краснодарском крае вступила в завершающую фазу. По состоянию на 22 августа полностью освобождены от воды 35 населенных пунктов, за сутки вода откачана из 125 домовладений и 257 придомовых территорий", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в двух муниципальных образованиях Кубани остаются подтопленными 19 домовладений и 181 придомовая территория.

Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 617 человек. Режим ЧС продолжает действовать в четырех районах.