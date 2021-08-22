Греция и Турция отгораживаются от беженцев из Афганистана

В Греции завершено строительство 40-километровой стены на границе с Турцией для предотвращения возможного увеличения потока беженцев в Европу после захвата талибами (движение запрещено в РФ) власти в Афганистане, сообщает The Guardian.

По словам министра по делам защиты граждан Греции Михалиса Хрисохоидиса, Афины приняли меры во избежание повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с тяжелым миграционным кризисом.

"Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми", — отметил он.

Хрисохолидис подчеркнул, что события в Афганистане создали новые предпосылки для увеличения потока мигрантов в европейские страны.

Турция также намерена усилить границу с Ираном, чтобы остановить потенциальный поток афганских беженцев. По данным местных СМИ, на границе уже построен 155-километровый участок от запланированной 241-километровой стены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена становиться "европейским складом беженцев", а также призвал Европу позаботиться об афганских мигрантах.

"Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране", - заявил Эрдоган.

Напомним, что 15 августа "Талибан" установил контроль над всей территорией Афганистана. Приход талибов к власти вынудил многих афганцев покинуть страну.