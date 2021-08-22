Главный районный ветеринар премировал себя и подельника на 188 тысяч рублей в Дагестане

Начальник Курахского районного ветеринарного управления стал фигурантом уголовного дела по по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, с 2015 по 2018 годы подозреваемый превысил свои должностные полномочия, совершив действия, относящихся к компетенции вышестоящего должностного лица. В частности, исходя из корысти и нарушая закон, он изготовил и подписал незаконные приказы о премировании самого себя и главного бухгалтера ветуправления на 188 тыс рублей.

Полученными незаконно деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению.

"В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым материального ущерба, причиненного Комитету по ветеринарии по Республике Дагестан", - уточняется в ведомстве.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, ставящий целью закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.