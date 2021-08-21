Первые переговоры между членами Координационного совета и талибами прошли в Кабуле

Члены Координационного совета по мирному переходу власти в Афганистане сегодня провели в Кабуле первые официальные переговоры с лидерами запрещенного в России радикального движения "Талибан". Об этом сообщил в Twitter член координационного совета и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

"Вместе с [бывшим президентом] Хамидом Карзаем мы приветствовали членов политического офиса, а также команду переговорщиков "Талибана". Мы обменялись мнениями по текущей политической ситуации, обсудили последние события и параметры всестороннего политического урегулирования для будущего страны", - цитирует его ТАСС.

Других деталей прошедших переговоров Абдулла не раскрыл.

Напомним, сегодня в Кабул прибыл лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, он планировал обсудить с членами координационного совета создание правительства Афганистана.