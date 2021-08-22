Выведут ли США войска из Южной Кореи после выхода из Афганистана?

После того как Соединенные Штаты вывели своих военнослужащих из Афганистана, запрещенное в РФ движение "Талибан" захватило власть быстрее, чем ожидалось. В кабульском аэропорту царил хаос, когда афганцы пытались бежать из страны. Можно ли после этого доверять Вашингтону? Союзники США теперь опасаются вывода американских военных из других регионов.

Как пишет The Diplomat, президент Джо Байден подчеркнул, что у США нет ”жизненно важных национальных интересов” в Афганистане, кроме ”предотвращения террористического нападения на Америку”. ”Американские военные не могут и не должны сражаться и умирать в войне, в которой афганские силы не хотят сражаться сами за себя”, - сказал Байден.

Байден сказал в интервью ABC News: ”Существует фундаментальная разница между Тайванем, Южной Кореей и НАТО, и мы взяли на себя обязательство по статье 5. Поэтому если кто-то вторгнется или предпримет действия против наших союзников по НАТО, мы ответим”. Он добавил, что это относится к Южной Корее, Японии и Тайваню. Представители администрации позже пояснили, что Байден оговорился, когда включил в список Тайвань, который не имеет официальных отношений с США. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также ясно дал понять, что Афганистан и Южная Корея - принципиально разные регионы, и Байден не намерен выводить войска из Южной Кореи.

Сеул официально не выражал озабоченности по поводу возможности вывода американских войск из Южной Кореи. Однако некоторые консервативные сторонники жесткой линии выразили обеспокоенность по поводу того, что мирный процесс президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на Корейском полуострове может привести к выводу войск США и создать уязвимость для национальной безопасности.

”В ближайшее время США не будут выводить военнослужащих из Южной Кореи”, - сказал в интервью The Diplomat доцент международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли. По его мнению, ситуации в Южной Корее и Афганистане сравнивать нельзя: ”Вашингтон в ближайшее время не выведет свои войска с полуострова не только из-за общих интересов и сотрудничества с Южной Кореей в области безопасности в отношении Северной Кореи, но и потому, что это будет воспринято как геополитическая уступка азиатского региона Китаю”.

Большинство южнокорейцев считает, что их страна не превратится в следующий Афганистан, но некоторые аналитики по-прежнему спорят о необходимости подготовки к худшему сценарию: выводу американских военных и Второй корейской войне, спровоцированной Северной Кореей.

Одни эксперты утверждают, что стране необходимо рассмотреть вопрос о развертывании стратегического ядерного оружия, если американские военные выйдут из страны. Однако другие говорят, что это навредит переговорам о денуклеаризации Северной Кореи и не будет эффективной мерой, чтобы побудить Китай взять на себя ключевую роль в решении проблемы Северной Кореи.

”Совместная оборонительная позиция сохранится, даже если США выведут свои войска из Южной Кореи. Сейчас ситуация совершенно иная, чем во время Корейской войны, - сказал в интервью The Diplomat профессор по вопросам национальной безопасности Корейского национального университета обороны и член Консультативного совета по национальной безопасности при президентском Голубом доме Ким Ён Чжун" - Присутствие американских войск в Южной Корее не имеет решающего значения в нынешней ситуации, поскольку южнокорейские военные научились распознавать признаки гипотетического нападения Северной Кореи с помощью средств авиационного и спутникового наблюдения”.

В заявлении Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что ”американские военные в Южной Корее” стали ”первопричиной” напряженности на Корейском полуострове. Ким Ё Чжон раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи и США, хотя ее брат выразил понимание необходимости военного присутствия США и совместных военных маневров Вашингтона и Сеула на переговорах на высшем уровне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в 2018 году.