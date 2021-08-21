Талибы через российского посла призвали панджшрцев к диалогу

Высокопоставленный представитель "Талибана" (движение запрещено в России) лично попросил российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что талибы стремятся выйти с ними на диалог. Такое заявление сделал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Сейчас на весь Афганистан осталась одна точка, которая неподконтрольна талибам, - это провинция Панджшер, Панджшерское ущелье. У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал", - уточнил дипломат.

Он напомнил, что ранее в Панджшер из столицы перебрался первый вице-президент Амрулла Салех, провозгласивший себя президентом после побега из страны президента Ашрафа Гани, там уже находится сын бывшего полевого командира моджахедов Ахмад Масуд. Они пытаются собрать народное ополчение.

Жирнов отметил, что талибы просили передать лидерам Панджшера, что до сих пор они не предпринимали ни попыток войти в ущелье силой, так как движение надеется на мирное разрешение ситуации, в том числе через политическое соглашение.

По словам посла, талибам не нужно кровопролитие, они "настроены на диалог".