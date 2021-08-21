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Вот как азербайджанские миротворцы спасают детей в Кабуле (ВИДЕО)

Вот как азербайджанские миротворцы спасают детей в Кабуле (ВИДЕО)

В социальных сетях широко распространился видеоролик, на котором запечатлено, как несущие службу в Афганистане азербайджанские миротворцы помогают афганским детям. Его опубликовал на своей странице в Twitter военный эксперт Вашингтонского Фонда наследия Люк Коффи.

На записи родители, которые сами не могут попасть в аэропорт, отдают своих детей миротворцам, которые говорят по-азербайджански.

"Посмотрите! Азербайджанские солдаты в гуще событий в международном аэропорту Кабула! Браво!!" - так прокомментировал Коффи происходящее.

Напомним, миротворческое подразделение ВС Азербайджана в составе 120 военнослужащих вместе с турецкими военными продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности Кабульского аэропорта.

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