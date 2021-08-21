Поезда на фиолетовой ветке метро вернулись в график в Москве
Поезда на Таганско-Краснопресненской ветке московского метрополитена снова курсируют по графику, такое сообщение опубликовано в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - сказано в нем.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского метро сообщил, что на южном участке фиолетовой линии были незначительно увеличены интервалы движения поездов, это потребовалось "для проверки инфраструктуры". Детали инцидента не известны.
По сообщениям очевидцев, движение поездов в обе стороны было затруднено приблизительно с 13:30 мск.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться