В Северной Осетии снова будет производиться медь

На заводе "Кристалл" во Владикавказе будет возобновлено производство меди, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Уточняется, что сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, однако реализацией проекта по производству сверхчистой меди заинтересовался инвестор из Санкт-Петербурга.

"Компания занимается проработкой необходимых процессов, в том числе технологических. Член совета директоров ОАО "Кристалл" Владимир Матюшко сообщил, что в случае запуска предприятия первая партия продукции будет готова к 1 февраля 2022 года", - уточнили в пресс-службе.

Завод "Кристалл" (основан в 1963 году) производил продукцию для оборонной промышленности СССР и России, напоминает ТАСС.