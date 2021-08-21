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Тебердинский нацпарк отдан в ведение Минприроды РФ

Тебердинский нацпарк отдан в ведение Минприроды РФ

Преобразованный в национальный парк Тебердинский природный заповедник в Карачаево-Черкесии переходит в ведение Минприроды России, соответствующее постановление издало правительство РФ.

Министерству природных ресурсов и экологии поручено обеспечить на территории Тебердинского нацпарка режим особой охраны природных комплексов и объектов, пишет "Интерфакс-Юг".

Кроме того, постановление определяет границы вновь созданного национального парка - его общая площадь превышает 112 тыс га.

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