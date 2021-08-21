Ставрополье презентовало первый казачий туристический маршрут

На Ставрополье презентовали первый казачий туристический маршрут "Малый Кубанский круг".

"Во время презентации мы прошли по маршруту "Малого Кубанского круга", который является первым маршрутом нашего проекта. Он включает в себя 20 локаций в Ставрополе, окрестных селах и станицах. Во время презентации мы посетили некоторые из этих точек", - сообщила инициатор проекта "Маршруты казачьего Ставрополья" Наталья Гребенькова, передает "Это Кавказ".

В ходе путешествия по маршруту туристы смогут увидеть места края, имеющие отношение к казачеству – это и Крепостная стена, и "самый казачий перекресток" улиц Казачья и Станичная, казачья лавка, созданная сыном первого атамана города Виктора Алексеевича Есаулова, и казачье село Сенгилеевское, расположенное в 40 км от города. Новый туристический маршрут уже опубликован на сайте "Маршруты казачьего Ставрополья".