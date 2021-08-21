Главная » Новости

Ставрополье презентовало первый казачий туристический маршрут

В музее села Сенгилеевское (с) айда26.рф
В музее села Сенгилеевское (с) айда26.рф

На Ставрополье презентовали первый казачий туристический маршрут "Малый Кубанский круг".

"Во время презентации мы прошли по маршруту "Малого Кубанского круга", который является первым маршрутом нашего проекта. Он включает в себя 20 локаций в Ставрополе, окрестных селах и станицах. Во время презентации мы посетили некоторые из этих точек", - сообщила инициатор проекта "Маршруты казачьего Ставрополья" Наталья Гребенькова, передает "Это Кавказ".

В ходе путешествия по маршруту туристы смогут увидеть места края, имеющие отношение к казачеству – это и Крепостная стена, и "самый казачий перекресток" улиц Казачья и Станичная, казачья лавка, созданная сыном первого атамана города Виктора Алексеевича Есаулова, и казачье село Сенгилеевское, расположенное в 40 км от города. Новый туристический маршрут уже опубликован на сайте "Маршруты казачьего Ставрополья".

720 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!