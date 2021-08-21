ОАЭ все меньше доверяют Вашингтону, но все больше - Анкаре

Отношения Анкары и Абу-Даби формировались и определялись соперничеством на протяжении нескольких лет, но, похоже, теперь они движутся в другом направлении. На этой неделе советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бен Заид аль Нахайян встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Это был первый официальный визит на высоком уровне с 2016 года.

Телерадиокомпания Турции TRT World отмечает, что отношения между двумя странами в последние несколько лет были отмечены соперничеством и напряженностью, особенно в региональной политике. Тем не менее признаки нормализации наблюдаются уже несколько месяцев, и визит шейха Тахнуна стал кульминацией поступательных шагов, которые могут привести к новому этапу в двусторонних отношениях.

Региональные соперники

ОАЭ стремились играть решающую роль в ближневосточной политике и с этой целью участвовали во многих конфликтах. Администрация Абу-Даби хотела создать новый региональный порядок за счет своего военного потенциала и традиционных инструментов внешней политики. Одним из важных компонентов этой стратегии было предотвращение вмешательства во внешнюю политику Турции, которую ОАЭ считали главным препятствием на пути к установлению желаемого регионального политического порядка.

Администрация Абу-Даби, которая не смогла достичь своих целей в Йемене, Ливии и Сирии из-за ограниченного политического и военного потенциала, потеряла не только доверительные отношения с Турцией, но и свой авторитет в глазах арабских народов и их руководителей. Соглашение ОАЭ о нормализации отношений с Израилем и их контрреволюционная политика в Йемене и Ливии вызвали дальнейшее недовольство региональной общественности.

Меняющаяся региональная и глобальная конъюнктура вынудила ОАЭ внести изменения в отношения с Турцией и пересмотреть свою политику по арабскому миру. В этом контексте Турция перестала быть приоритетной задачей внешней политики ОАЭ.

Произошедший сдвиг можно объяснить несколькими причинами: усилия по нормализации отношений между Турцией и Египтом, Катаром и Саудовской Аравией; смена руководства в США; негативные экономические последствия Covid-19, а также растущий военный потенциал Турции, который, по всей видимости, сыграл решающую роль в изменении политики. Египет и Саудовская Аравия, ближайшие союзники ОАЭ, изменили свою политику по Турции, что также повлияло на отношение Абу-Даби к Анкаре.

Геополитические сдвиги

Главная проблема, побуждающая ОАЭ к возможной нормализации отношений с Турцией, - это вероятность дальнейшей изоляции Абу-Даби в результате агрессивных региональных стратегий государства. Процесс начался с военного переворота в Египте в 2013 году, когда ОАЭ поддержали свержение законного президента Мухаммеда Мурси. В последующий период ОАЭ продолжили свою контрреволюционную политику, в результате которой общественность начала сомневаться в приверженности руководства Эмиратов к продвижению демократических принципов в регионе.

Блокада Катара, возглавляемая ОАЭ и Саудовской Аравией, стала очевидным поворотным моментом для большинства игроков в регионе. По мере того как ОАЭ продолжали занимать агрессивную и бескомпромиссную позицию по отношению к Катару, их региональные партнеры, включая Кувейт и Оман, утратили доверие к руководству Эмиратов и в дальнейшем пытались дистанцироваться от Абу-Даби в своей региональной политике.

После избрания президентом США Джо Байдена ОАЭ и Саудовская Аравия были вынуждены прекратить блокаду, заработав таким образом репутацию довольно ненадежных партнеров. ОАЭ явно потерпели поражение по результатам катарского кризиса.

Кроме того, администрация Абу-Даби потеряла доверие своего самого важного союзника в регионе - Саудовской Аравии. Наиболее серьезно это проявилось в Йемене, где произошли столкновения двух стран. В 2020 году Абу-Даби решил прекратить военное вмешательство, не посоветовавшись с Саудовской Аравией, что вызвало гнев Эр-Рияда. Напряжение между двумя странами постепенно нарастало в последующий период, когда Саудовская Аравия и ОАЭ проводили разную политику по многим вопросам.

Тем временем США постепенно сокращают свое политическое и военное присутствие в регионе, завершая многолетние операции. В результате их союзники, в частности, ОАЭ, всё меньше доверяют Вашингтону и ищут новые возможности сотрудничества с новыми региональными и глобальными игроками. В этом контексте ОАЭ, которые улучшили свои отношения с такими странами, как Россия и Китай, почувствовали необходимость пересмотреть сохраняющуюся напряженность в отношениях с Турцией.

На данный момент администрация ОАЭ, отправившая официальную делегацию в Турцию, похоже, хочет расширить связи с Анкарой. Успехи Турции во внешней политике на Ближнем Востоке, от Сирии до Нагорного Карабаха, оказали влияние на пересмотр позиции Абу-Даби. Анкара также помогла международно признанному центральному правительству Ливии противостоять повторяющимся атакам поддерживаемого ОАЭ военачальника Халифы Хафтара.

Лица, принимающие решения в Эмиратах, опасаются воплощения Турцией внешнеполитических задач на Африканском Роге, Балканах и Кавказе в соответствии с ее национальными интересами, а также достижений ее союзников.

Хотя тенденции обеих сторон и их конструктивные связи рассматриваются как признак улучшения отношений, очевидно, что стороны захотят предпринять более конкретные шаги в предстоящие дни. Несмотря на инициативы с обеих сторон, сближение будет непростым. Отношениям нанесен серьезный ущерб. Как и в случае с Катаром, для восстановления доверия потребуется время. Администрации Абу-Даби придется приложить серьезные усилия, чтобы убедить некогда заклятых соперников, Турцию и Катар, нормализовать связи.

Анкара ожидает, что ОАЭ, которые в последнее время стали влиятельным региональным игроком из-за своих конфронтационных действий в отношении Турции, выступят с конкретными инициативами, чтобы продемонстрировать свою приверженность нормализации. С другой стороны, Турции следует поддерживать позитивные отношения с ОАЭ в соответствии со своими экономическими интересами и внедрять механизмы, которые могут минимизировать появление различных подходов к региональным вопросам.