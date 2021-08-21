Грузия стала мировым "лидером" по заболеваемости и смертности от коронавируса

Грузия вышла на первое место среди стран мира по среднесуточному количеству летальных исходов и числу подтвержденных случаев Covid-19 за последнюю неделю на 100 тыс человек, следует из данных сайта The New York Times (NYT).

Так, среднесуточный показатель новых больных в Грузии составляет 132, смертей - 1,26 на 100 тыс человек, пишет Sputnik Грузия.

Второе место за Грузией по темпам распространения инфекции занимает Доминиканская Республика, третье - "самопровозглашенная республика" Косово, в первую пятерку также входят Черногория и Израиль.

По числу смертей вторую строчку занимает Фиджи с показателем смертности 1,16 на 100 тыс человек.

Напомним, Грузия в данный момент находится на пике четвертой волны коронавируса.