Лжекаменщик выманил 10 тысяч рублей у жительницы Карачаево-Черкесии

Полицейские установили личность мошенника, завладевшего чужими денежными средствами в Карачаево-Черкесии, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по КЧР.

К правоохранителям обратилась 62-летняя жительница Черкесска. Она рассказала, что неизвестное лицо, назвавшись мастером по укладке кирпича, мошенническим путем завладело принадлежавшими ей 10 тысячами рублей.

"В ходе оперативных мероприятий выявлено, что данное преступление совершил 34-летний житель Хабезского района", - уточняется в сообщении.

Мера пресечения для подозреваемого избирается.