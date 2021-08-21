Источник назвал причину смертельного взрыва в московской квартире

Трагедия в московской квартире, унесшая жизни двух человек, произошла из-за гранаты Ф-1, рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительной информации, в квартире взорвалась граната Ф-1", - цитирует его ТАСС.

Напомним, как сообщили в прокуратуре Москвы, сегодня вечером в квартире одного из домов на Малой Набережной улице, по предварительным данным, "сработало техническое устройство", предположительно, принесенное 14-летним подростком незадолго до ЧП. Юноша погиб на месте, взрослый мужчина умер в карете скорой помощи, 12-летний мальчик госпитализирован, он находится в реанимации.

Открыто уголовное дело по ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст.222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").