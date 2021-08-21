Инфляция в Иране может взлететь до невиданных ранее уровней

В Иране всё чаще обсуждается бюджетная реформа: о ней пишут в новостях, она обсуждается в парламенте и вызывает озабоченность у кабинета Эбрахима Раиси. Проблема довольно банальная: доходы Ирана не соответствуют его расходам. Как отмечает Iran Wire, бюджет на 2021-2022 годы рассчитывался исходя из того, что нефтяные доходы будут поступать от экспорта 2,5 млн баррелей нефти в день, но реально за первые пять месяцев года нефтяные доходы составили всего лишь 3% от прогнозируемых.

В мае прошлого года парламент Ирана утвердил в законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты, согласно которому иранский риал заменяется на туман. При обмене одному туману соответствуют 10 тыс. риалов. Таким образом, в результате деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

”Общий доход от продажи нефти прогнозировался на уровне 395 млрд туманов, из которых 150 млрд туманов должны были быть получены в первые пять месяцев года, - заявил советник парламентского комитета по бюджету Мохаммад Хоссейни. - Но на сегодняшний день получено только 23 млрд туманов доходов. Другими словами, за первые пять месяцев текущего года было получено всего 28% налоговых и таможенных начислений и 3% экспортных доходов”.

На другие источники дохода надежд тоже нет. В условиях экономического спада маловероятно, что хотя бы государственные компании смогут заплатить налоги. Из-за двойного удара - рецессии и пандемии - частные компании и предприятия также вряд ли справятся с бременем государственных налоговых отчислений. Государственные доходы от продажи облигаций низкие: только 20% от прогнозируемого объема облигаций было продано за пять месяцев. Информации о продаже государственного имущества нет, и практически ничего не поступило из запланированных в бюджете 150 млрд туманов. В результате было потеряно более половины (54%) прогнозируемой выручки за первые пять месяцев года. В казну поступило всего 18% доходов, которые должны быть получены к концу года.

Что касается расходов, то за первые пять месяцев года было израсходовано более 280 млрд туманов, что примерно на 54 млрд туманов больше полученных доходов. Эта сумма была предоставлена казначейством, и по закону она должна быть перекрыта до конца года. То, что Хоссейни называет ”существенными и необходимыми расходами”, полностью не оплачено. Ожидалось, что правительство выплатит около 45 млрд туманов в государственные пенсионные фонды и фонды социального обеспечения, но из этой суммы было выделено только 31 млрд туманов. Учитывая динамику, вполне вероятно, что кризис бюджетного дефицита вскоре перерастет во всеобъемлющую проблему: госслужащим и бывшим служащим не будут выплачиваться зарплаты и пенсии.

В краткосрочной перспективе решения нет

Доходы должны расти, а если это невозможно, необходимо сократить расходы. Около двух третей текущих расходов правительства в 2021-2022 годах было выделено на две области: оплату труда и социальное обеспечение. То есть две трети бюджета расходуются на зарплату и пенсии. Из оставшейся трети основная часть уходит на финансирование военных, религиозных и пропагандистских учреждений, а также на повседневные расходы государственных органов. В нынешних условиях невозможно не выплачивать зарплату или хотя бы снизить ее. Вряд ли администрация Эбрахима Раиси пойдет на шаг, социальные и политические последствия которого будут губительными для правительства.

Исторически военные, религиозные и пропагандистские организации всегда получали выплаты: их бюджеты никогда не сокращались. Поэтому урезать расходы в настоящее время не представляется возможным. Наоборот, предполагалось, что правительство увеличит свои расходы во второй половине года. Непонятно, откуда может быть получен дополнительный доход. Дефицит бюджета настолько велик, что даже если бы санкции были немедленно отменены, ситуация не улучшилась бы к концу года. Очевидно, что никакой возможности отмены санкций нет. Маловероятно, что то, что не смогли сделать дипломаты Хасана Рухани, может быть достигнуто дипломатами Эбрахима Раиси. Даже если и удастся достичь соглашения, пройдут месяцы, прежде чем государство получит наличные деньги.

В прошлом году правительство Рухани упорно работало, чтобы восполнить дефицит доходов от экспорта нефти, продавая государственную собственность, облигации и казначейские векселя. Если бы таким методом можно было решить проблему бюджетного дефицита Ирана, она была бы решена еще в прошлом году.

Сегодняшняя ситуация - худшая в новейшей истории. Постоянные траты без получения каких-либо доходов оказали разрушительное воздействие на экономику и общество Ирана. Кажется вполне вероятным прогноз о том, что государственный долг, который в настоящее время составляет 54 млрд туманов, удвоится, утроится или даже увеличится в четыре раза к концу года. Правительство продолжает брать займы и тратить, пытаясь стимулировать рынки. Но всё это приведет к неизбежному: колоссальному росту инфляции. Иранцы не в первый раз оказываются в такой ситуации, но в предстоящий период инфляция взлетит до невиданных ранее уровней.