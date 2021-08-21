Чиновников хокимията задержали за земельную аферу в Ташкентской области

Бывших сотрудников администрации Кибрайского района Ташкентской области уличили в афере с земельными участками, рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что 17 августа к правоохранителям обратилась гражданка, сообщившая, что местные жители обещали продать ей участок земли, оформив его через знакомого сотрудника хокимията. Участок в 7 га был выдан в аренду на 49 лет, за что злоумышленники потребовали $225 тыс.

В ходе оперативного мероприятия в Юнусабадском районе Ташкента при получении от потерпевшей аванса в $5 тыс подозреваемый был задержан. На допросе он пояснил, что полученные деньги должны были передать владельцу земли, передает Sputnik Узбекистан.

Через день сотрудники МВД задержали с поличным при получении $5 тыс еще двух подозреваемых, которые в 2011-2018 годах занимали высокие посты в Кибрайском районном хокимияте.

Против всех задержанных открыто уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки". Идут следственные действия.