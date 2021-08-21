Инструктор горного аттракциона разбился в Дагестане
Инструктор зиплайна трагически погиб в Хунзахском районе, об этом сообщает ГУ МВД по Дагестану.
На площадке в Матласе 30-летний сотрудник не сумел правильно принять спускавшегося по линии туриста, в результате оба они сорвались с площадки.
Так как инструктор не был пристегнут страховочным тросом, он упал с обрыва.
Пострадавшего мужчину оперативно доставили в ближайшее медучреждение, но врачи не смогли спасти его.
Вестник Кавказа
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