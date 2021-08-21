Опасная погода ожидается завтра в большинстве регионов Казахстана

Штормовые предупреждения объявлены на завтра в большей части регионов Казахстана, такте сообщение распространил Казгидромет.

В Кызылординской области ночью на юго-востоке и юге, а днем на большей части региона ветер усилится и достигнет 15-20 м/с, не исключена пыльная буря.

В горных районах и на западе Туркестанской области синоптики также обещают усиление ветра до 15-20 м/с и пыльную бурю.

Днем в горных и предгорных районах Жамбылской области прогремит гроза, выпадет град, на северо-востоке региона пройдет пыльная буря, ветер усилится, его скорость составит до 15-20 м/с.

На севере и северо-западе Павлодарской, а также днем на западе Западно-Казахстанской области прогнозируются гроза, при которой ветер усилится до 15-20 м/с.

На северо-востоке Акмолинской и на востоке Северо-Казахстанской области днем будет гроза.

На юге Карагандинской области синоптики обещают усиление ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Мангистауской, Костанайской, на юго-западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей по-прежнему будет очень жарко, в связи с чем в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.