Трассу Новороссийск - Керчь открыли для автомобилей

Движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Новороссийск - Керчь, ранее ограниченное из-за вызванных ливнями подтоплений, восстановлено, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 18:10 открыто движение транспортных средств в районе 65-го километра федеральной автодороги Новороссийск - Керчь", - цитирует сообщение ТАСС.

Дорожные полицейские призывают к неукоснительному выполнению правил дорожного движения.

Напомним, движение по трассе было ограничено сегодня в 16:20 из-за откачки воды с подтопленных территорий.