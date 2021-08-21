Взрыв произошел в квартире на северо-западе Москвы, есть жертвы

Два человека погибли в результате взрыва в квартире в Москве, такое сообщение опубликовано на сайте столичной прокуратуры.

В нем говорится, что, по предварительной информации, в квартире жилого дома на ул. Малая Набережная случился хлопок.

"В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте", - пояснили в ведомстве, добавив, что позже умер и мужчина.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины трагедии, на месте ЧП находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

Открыто уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).