"Скорая помощь" сгорела в Северном Казахстане

Машина "скорой помощи" сгорела в результате ДТП в Петропавловске. Детали инцидента озвучили в полиции.

Сегодня, примерно в 4.30 по местному времени, водитель автомашины "ГАЗ" 1966 г.р. не справился с управлением и врезался в дерево.

"Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель транспортного средства "ГАЗ" трезв. В результате ДТП мужчина пострадал и был госпитализирован с травмами нижних конечностей в областную больницу для оказания медицинской помощи", - цитирует сообщение правоохранителей Sputnik Казахстан.

В пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области заявили, что в результате аварии загорелся моторный отсек транспортного средства.

Пожар был ликвидирован силами и средствами специализированной пожарной части №2 Петропавловска.