Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Армении

Четверо взрослых и ребенок получили травмы в автоаварии на дороге Севан-Гетап, пишут армянские СМИ.

Сегодня утром там столкнулись Mercedes под управлением 25-летнего жителя Еревана и Nissan, за рулем которого был 34-летний житель Раздана, передает Sputnik Армения.

Оба водителя, а также 26-летняя жительница Капана, 58-летняя жительница Раздана и годовалая девочка с различными травмами были доставлены в медцентр Севана.

По факту аварии готовятся материалы.