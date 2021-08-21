"Ахмат" уступил ЦСКА в Москве

В Москве только что завершилась встреча 5-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и грозненским "Ахматом". Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

На 71-й минуте нападающий ЦСКА Владислав Яковлев открыл счет в матче, а спустя четыре минуты полузащитник Чидера Эджуке отправил второй мяч в сетку ворот грозненской команды.

На данный момент "Ахмат" с 6 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на 5-м месте, в активе команды 9 очков.