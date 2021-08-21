Ташкент зарегистрировал произведенный в Узбекистане "Спутник V"

Российская коронавирусная вакцина "Спутник V", которая будет производиться в Узбекистане, официально зарегистрирована в стране. Соответствующее постановление Кабмина подписал накануне премьер-министр Абдулла Арипов.

Документ называется "О дополнительных мерах по обеспечению стабильности эпидемиологической ситуации в Республике Узбекистан, связанной с коронавирусной инфекцией". Из него следует, что совместное предприятие Jurabek Laboratories достигло соглашения с российской компанией "Вакцина человека" о выпуске "Спутника V" в Узбекистане.

Правительство также согласилось с предложениями Минздрава и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации "Спутника V", изготавливаемого Jurabek Laboratories. В порядке исключения были признаны регистрационные документы, предоставленные производителями субстанций вакцин.

В первое время субстанции для производства вакцины будет поставлять российская сторона.

Напомним, первые партии "Спутника V" были выпущены в Узбекистане на мощностях Jurabek Laboratories 31 июля.