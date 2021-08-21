Скорпионы атакуют Шымкент

Казахстанский Шымкент переживает нашествие скорпионов, об этом пишут СМИ.

Членистоногие не только атакуют местных жителей на улицах, но и пробираются в дома. Только в августе к медикам после укусов скорпионов обратились 39 человек, причем 13 из них - дети, передает портал Otyrar.kz.

Численность скорпионов достигла аномального уровня. Например, одна из жительниц города за две недели поймала у себя дома пять скорпионов, причем один успел укусить двухлетнего ребенка.

Медики говорят, что если нападению подверглись дети и старики, то за помощью необходимо обращаться безотлагательно.

Бюджет Шымкента средств на борьбу со скорпионами не предполагает.