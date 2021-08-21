Путин и Эрдоган призвали к миру и стабильности в Афганистане

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - отмечено в нем.

Главы государств детально обсудили ситуацию вокруг Афганистана, обратив внимание на важность обеспечения стабильности и гражданского мира, неукоснительного соблюдения порядка и законности в этой стране. Путин и Эрдоган особо отметили первостепенный характер задач по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками. Лидеры условились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

Президенты также коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в области энергетики, и договорились о дальнейших личных контактах.

Как следует из сообщения канцелярии Эрдогана, он также заявил, что Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

Президент Турции уточнил, что талибы (представители запрещенного в России движения "Талибан") должны не допустить повторения своих прошлых ошибок и уважительно относиться ко всем этносам Афганистана, а новое правительство страны должно быть инклюзивным, отражающим разнообразие народа этой страны.

Турецкий лидер добавил, что, вместо введения категорических условий, Анкара считает необходимым оставить открытыми каналы связи с талибами.

В пресс-службе Эрдогана указали, что главы государств договорились координировать налаживание отношений с правительством, которое будет создано в Афганистане. Президент Турции также выразил надежду, что талибы и представители прежних властей ведут переговоры с целью обеспечения мира и безопасности.

Кроме того, Эрдоган сказал в разговоре с Путиным, что Москва и Анкара придают большое значение экономическому сотрудничеству, уточнив, что Турция рассчитывает на увеличение объемов поставок газа по трубопроводу "Турецкий поток", которые входит в число направлений такого сотрудничества.