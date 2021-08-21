Бизнесмена, на предприятии которого погибли трое рабочих, будут судить в Ингушетии

В Ингушетии окончено расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.3 ст.217 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в 2017 году местный житель, ведя предпринимательскую деятельность без создания юридического лица в области производства и реализации строительных пеплоблоков, допустил к выполнению газоопасных работ, а именно ремонта и пусконаладочных работ несертифицированного газоиспользующего оборудования, подключенного к сети газораспределения, человека, у которого не было необходимой квалификации и аттестации.

"В результате допущенных им нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов в помещении для сушки пеплоблоков произошел взрыв газовоздушной смеси, от которого трое работников организации получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия", - отметили в управлении.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.