Российско-иранский товарооборот вырос в 1,4 раза

Товарооборот между Россией и Ираном за первые шесть месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,9%, такое сообщение распространило торговое представительство РФ в ИРИ, сославшись на данные Федеральной таможенной службы.

"Товарооборот вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1 662,8 млн. Экспорт увеличился на 44,4% ($1 124,2 млн). Импорт повысился на 31,3% ($538,6 млн)", - цитирует его ТАСС.

По данным Евразийской экономической комиссии, в минувшем году товарооборот Российской Федерации и Исламской Республики составил $2,22 млрд, причем $1,42 млрд из них приходится на экспорт из России. По сравнению с 2019 годом объем торговли между странами увеличился на 39,8%.