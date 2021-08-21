Жители Армении украли бычка с теленком и столкнулись с грузовиком

Скотокрады попали в ДТП в Арагацотнской области, о курьезном инциденте сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Сигнал о столкновении двух машин в городе Апаран поступил в полицию примерно в 03։45.

На месте событий выяснилось, что "ВАЗ-2106" врезалась в припаркованный на обочине грузовик MAN. В результате пострадали 18-летний водитель "шестерки" и его 23-летний пассажир, они были госпитализированы.

Удивительно, что, когда спасатели открыли багажник, чтобы обесточить автомобиль, то внутри они обнаружили бычка, в салоне же ехал теленок, передает Shamshyan.com.

Было установлено, что пострадавшие украли скот у 64-летнего жителя села Кучак. Ему уже вернули похищенное. Сами воры пока остаются в больнице.