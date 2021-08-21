Главная » Новости

"Природное проклятье" зависло над Кубанью

&quot;Природное проклятье&quot; зависло над Кубанью

Согласно сообщениям Центра погоды "Фобос", на юге России в ближайшие дни сохранится дождливая и ветреная погода.

"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится", - предупреждают синоптики.

На Кубани в субботу уже вылилась половина месячной нормы осадков, наиболее интенсивные дожди прогнозируются на черноморском побережье.

Причина непогоды кроется во вторжении на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который "опять активизировал черноморскую депрессию".

Ожидается, что пасмурное небо в Краснодарском крае посветлеет к концу недели, ко вторнику на курортах снова ожидается жаркая и солнечная погода.

760 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!